ليبيا – أفادت مذكرة صحفية صادرة عن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو بأن الأخير سيستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يوم الثلاثاء 14 يوليو القادم.

المستشار صالح كان قد زار موسكو مؤخراً وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وبحثا آليات وقف القتال.

وفي وقت سابق أعلن عن مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي وإعادة اختيار أعضائها من الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) بالإضافة إلى إعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب الذي يترأسه إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.