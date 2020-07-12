ليبيا – قال بيتر ستانو المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن نجاح مهمة إيريني في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا سيوفر فرصة لتحقيق وقف للقتال.

ستانو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد وصف الوضع في ليبيا بـ”السيء جداً”، مبرزاً أن التطورات على الأرض أصبحت سيئة للغاية في ظل التصعيد المستمر من الطرفين وأيضاً تصريحات ومواقف اللاعبين الأساسيين والحل الوحيد يتمثل في العودة إلى المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة والالتزام بمسار برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي.

وشدد في هذا الإطار على أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في الصراع الليبي بل يعمل من أجل إيجاد حلول للصراع عبر الطرق الدبلوماسية وإقناع الطرفين بوقف القتال ووضع حد للعنف والتركيز على إيجاد حل سياسي.