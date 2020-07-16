ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل من أقسم اليمين أصبح من أعضاء مجلس النواب المنتخب من كل الليبيين في انتخابات 25 يونيو 2014م وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2015.

العباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إلى أن جميع الأعضاء متساوون في العضوية ولا تمييز لأحدهم إلا بقدر اجتهاده تحت قبة البرلمان وهو يمثل كل الليبيين، متسائلاً “هل من حنث باليمين، يعتبر نائبا عن الأمة؟ وما أكثرهم”.

وفي سياق آخر أكد على أن سلوك الدولة التركية العدواني وعربدتها وخرقها للقرارات الأممية يهدد السلم والأمن الدولي ويخلق حالة توتر وعدم استقرار في المنطقة.

أما فيما يتعلق بقيام أثيوبيا بالبدء في ملء سد النهضة بشكل أحادي لفت ألى أن ذلك يعد تهديداً صارخاً لمصر والسودان وأمنهما الغذائي، مستنكراً انتهاك الحق العربي في مياه النيل.