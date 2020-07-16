ليبيا – أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي أن الوفد الذي يزور القاهرة يمثل كل القبائل الليبية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد دعم القبائل للتصدي للغزو التركي.

المصباحي وفي حديث لقناة “سكاي نيوز عربية” قال إن قبائل ليبيا تدعم بقوة الموقف المصري بشأن ليبيا في مواجهة الأطماع التركية.

وأضاف أن ليبيا في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية.

وأكد أن الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق، قائلاً:” “أتينا إلى القاهرة نقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل”، لافتاً إلى أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.

وتابع: “نقول للعالم أن الأمة العربية لها احترامها ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي”.

رئيس ديوان المجلس الأعلى شدد على ضرورة وحدة الموقف العربي بشأن ليبيا.