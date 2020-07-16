ليبيا – قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي إن انشطة المجموعة في ليبيا تسير بشكل جيد على الرغم من الوضع الصعب الذي تشهده البلاد.

ديسكالزي وفي مداخلته خلال ندوة الحوار المتوسطي الافتراضية وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أكد أنه بعد أكثر من 10 سنوات من الحروب والتوترات أصبح الوضع في ليبيا صعبا بشكل خاص، مشيرا الى أن في البلاد هناك حاجة للكهرباء فضلا عن الحاجة إلى البنية التحتية.

وذكر أن ليبيا دولة مهمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الموسع ومن المؤمل أن يتم التوصل إلى إحلال السلام فيها بسرعة،لافتاً الى أن الشعب الليبي قوي ومرن للغاية ومهندسوه ممتازون أشخاص مؤهلون للغاية يعملون مع إيني.

وخلص ديسكالزي الى القول إنه: “لحلحلة الوضع نحتاج الى المساعدة من جانب الاتحاد الأوروبي وكذلك من قبل تركيا وروسيا ومصر الضرورية أيضًا”.