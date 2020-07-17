ليبيا – دعت الخارجية الروسية أمس الخميس الأطراف الليبية المتنازعة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار سياسي شامل.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا في إحاطة صحفية نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت : “ندعو الأطراف الليبية المتحاربة إلى عدم السماح بتصعيد جديد”.

وتابعت : “كما ندعوهم إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وبالطبع ندعوهم إلى إطلاق حوار سياسي شامل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأشارت إلى أن الوضع على الأرض لا يزال متوتراً ووفقاً لبعض التقارير فإن الأطراف الليبية المتحاربة أخذت استراحة لإعادة تجميع قواتها واستئناف المواجهة المسلحة.