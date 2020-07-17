ليبيا – أكد سفير كرواتيا بالقاهرة توميسلاف بوشنياك دعم بلاده للعمليات السياسية في ليبيا على النحو المبين في مؤتمر برلين الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار والتمهيد للأعمال الأساسية لإجراء الانتخابات بهدف تشكيل حكومة ليبية شاملة ومناسبة، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يزداد توترا يوما بعد يوم.

بوشنياك وفي تصريح لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”أمس الخميس وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور”المصرية قال إن كرواتيا تطالب جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأطراف الأجنبية بالتوقف عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن هذه الأطراف لا تلعب دورا بناءً نحو السلام والانتقال السياسي هناك.

وأضاف أن تعزيز نفوذ الأطراف الخارجية في ليبيا له تداعيات طويلة الأمد على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد جميع المواقف الرسمية للاتحاد بشأن ليبيا.