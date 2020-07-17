ليبيا – أعرب عضو بالمجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية اليوم الجمعة عن رفضه للقاء القاهرة الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوفد مشايخ وأعيان ليبيا واصفاً أياه بـ”المهزلة“.

زايد المقرب من تركيا قال في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” : “نرفض لقاء القاهرة ونعتبره مهزلة حقيقية تورط فيها عدد من الليبيين المحرضين على بلادهم و ستتم ملاحقتهم قضائيا”.

وأدان العضو المقرب من مجالس الشورى الارهابية ما جاء في اللقاء من مداخلات ، معتبراً إياه إستمرارًا لما وصفه بـ”نهج السيسي العدواني تجاه ليبيا وشعبها” والتدخل في شؤونها الداخلية ولطمع في ثرواتها على حد زعمه.

وأضاف :” تصريحات السيسي بشأن تدريب القبائل وتحريضها تهدد الأمن القومي الليبي ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها وترحيل لمشاكل مصر الداخلية”.

زايد رأى في ختام حديثه أن شرعية حكومة الوفاق الوطني تترسخ يومًا بعد يوم بتحالفاتها الدولية الجديدة ، مشيراً إلى أن الوفاق مستمرة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وحماية أمن ليبيا القومي من أي تهديد.