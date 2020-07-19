ليبيا – قال عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا الشيخ عطية العشيبي إن تركيا هي العدو السابق الذي لم يترك لليبيين غير المرض والفقر والجهل وهي من أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه الآن.

العشيبي وفي مقابلة خاصة مع قناة “اكستر نيوز” وفقا لما نقله موقع “صدى البلد” المصري أوضح أن تركيا استأجرت ميليشيات بالمال لتقتل الليبيين وتدمر بيوتهم وممتلكاتهم والسيطرة على أموال وثروات الشعب الليبي.

وبيّن أن تركيا لها أطماع كبيرة في ليبيا في البر والبحر والجو وهم يستغلون موقعها سياسيا ويخلقون المشاكل ويريدون أن يدخلوا ليبيا بأي طريقة كانت.

وشدد على أن أصحاب الأمراض النفسية هم الذين يسعون للكراسي بأي طريقة كانت للاستيلاء على أموال الليبيين وخاصة النفط وتوزيعه عليهم وتكوين ميليشيات دمار وخراب بالتعاون مع الأتراك.

وتابع الشيخ العشيبي: “أن ميليشيات طرابلس في إشارة إلى حكومة الوفاق ليست معترف بها قانونا وهم ميليشيات استعانوا بالإرهابيين من سوريا وتركيا في البلاد”.

ونوّه بأنه لا يوجد بين الليبيين خلافات جذرية، قائلا: “ولكن ما هي إلا أفكار مستوردة طوت على البلاد، كما أننا لسنا دعاة تقسيم ونسعى إلى ليبيا الموحدة وإقامة دولة ونشر الحب والسلام والمحبة في بلادنا”.

وأشار إلى أن الجيش الليبي هو وحدة الوطن وأمل البلد ولابد من قيام الدولة والجيش والظهور على أرضية صلبة، مؤكداً أن تركيا جاءت لدمار وخراب واحتلال ليبيا والاستيلاء على خيراتها لذا تم التوجه إلى ابن مصر البار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العريق.

العشيبي وصف اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه طيب للغاية ومثمر، مختتماً “كان حديثا شيقا لمسنا فيه الطيب والكرم والوفاء والتاريخ والجهاد وأن الشعب المصري والليبي شعب واحد في دولتين، ومصر تاريخ مشرف من قديم الزمان كما أنها دائما سباقة ولها كلمة طيبة وهي الطريق والحضارة “، مقدما التحية والسلام والاحترام للشعب المصري.