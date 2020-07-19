ليبيا – عقد المجلس البلدي زليتن اجتماعاً أمس السبت ضم أعضاءه وأعضاء مجلسي النواب والدولة عن بلدية زليتن وإدارة مشروعات الكهرباء بالمدينة وإدارة التوزيع الكهرباء بالبلدية ومدير مكتب مفوضية المجتمع المدني، للوقوف على العديد من النقاط والمشاكل التي تعانيها المدينة جراء انقطاع الكهرباء المستمر ولساعات طويلة.

المجتمعون اتفقوا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبلدية على تشكيل خلية أزمة من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وإدارة مشروعات الكهرباء بزليتن، للتواصل مع المجلس الرئاسي ووضعه في الصورة الحقيقة للوضع وما يحدث من فصل متعمد على بلدية زليتن.

وأكد الاجتماع على أن الإدارة المحلية ونواب زليتن في الدولة يخلون مسؤوليتهم، إن لم تتجاوب السلطات في الدولة مع مطالبهم وعدم وضع حلول جذرية لمشكلة الانقطاع المتكرر والمتعمد للتيار الكهربائي عن مناطق البلدية خلال ثلاثة أيام نظراً للاحتقان وسخط الشارع بالمدينة.

كما شدد الاجتماع على ضرورة إحالة شكوى للنائب العام حول أوضاع الكهرباء داخل البلدية والاضرار التي ترتبت على هذا الظلم.

وتم تلاوة بيان شديد اللهجة في الوقفة الاحتجاجية لعدد من سكان البلدية المتواجدين أمام مقر المجلس البلدي بخصوص الظلم وعدم المساواة في طرح الأحمال بالبلدية.