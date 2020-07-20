ليبيا – قال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي إن مصر تعمل على عدة ملفات بشكل جيد للغاية حيث نجد مصر تتعامل بمنتهى الجدية والحسم في الملف الليبي لمنع التدخلات الأجنبية وحفاظا على أمنها القومي.

العرابي وفي تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة ” إكسترا نيوز” وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأحد أوضح أن تركيا تمارس العديد من الجرائم في ليبيا من خلال استقدام المرتزقة الإرهابيين لإشعال الفوضى في ليبيا بجانب دعم الميليشيات المسلحة للسيطرة على ثروات الشعب الليبي.

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى أن تركيا من خلال تدخلها في ليبيا تستفز كلا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تنتهك كافة القواعد والقوانين الدولية من خلال دعم الإرهاب بليبيا.