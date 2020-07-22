ليبيا – بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات خلال اتصال مرئي مع أحميد حومة نائب رئيس مجلس النواب الليبي وعبدالهادي لحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ، فقد أكد ” الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال المرئي حرص دولة الإمارات على وحدة ليبيا الشقيقة وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها ” .

وأضاف البيان : ” أشار بن زايد إلى موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين ” .

وقال بن زايد ” إن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وما تبذله جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهود كبيرة في هذا الصدد انطلاقا من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي ” .

وأكد الوزير أن ” دولة الإمارات تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي – ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار “، وفق بيان الخارجية الإماراتية .

المرصد – متابعات