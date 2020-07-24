ليبيا – فندت وزارة الدفاع الجزائرية ما تداولته بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وصفتها بـ” الكاذبة” و لا أساس لها من الصحة نسبت تصريحات مزعومة إلى الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنقريحة حول التطورات الأخيرة للوضع في دولة ليبيا.

الوزراة وفي بيان لها نقلته صحيفة “الشرروق” الجزائرية أمس الخميس قالت :”نفنّد قطعيا مثل هذه الإشاعات وتؤكد أن هذه المغالطات الهادفة إلى زرع البلبلة وتوجيه الرأي العام الوطني نحو الاصطفاف خلف أجندات مشبوهة لا تخدم المسعى المشرف والموقف الثابت الذي دأبت الجزائر دوما على اتخاذه تجاه الوضع في ليبيا الشقيقة، والتي أكد عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات بوقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الليبي والدعوة إلى حوار ليبي – ليبي بنّاء يفضي إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي الشقيق”.

وأكدت وزارة الدفاع أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنس هو السلطة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار المواقف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه القضايا الدولية والإقليمية الحساسة.