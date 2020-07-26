ليبيا – استهجن عضو مجلس النواب محمد العباني أمس السبت زيارة برنارد ليفي أحد مخططي ما يعرف بـ”الربيع العربي” إلى مدينة مصراتة، مؤكداً أن ليفي أحد أعضاء المحفل الماسوني ومن المقرر أيضاً أن يزور مدينة ترهونة.

العباني شدد وفقاً لصحيفة”اليوم السابع” المصرية على أنه غير مرحب به إطلاقاً بترهونة، معتبراً أن الميليشيات المسلحة هي من رتبت زيارة برنارد ليفي فميليشيات الوفاق تهيمن على القرار السيادي في البلاد لتحقيق أهدافها المتمثلة في فرض اتجاهاتها وتبعيتها للأتراك على الليبيين للاستمرار في منصبهم.

وأوضح أنه لا يخفى على أحد أن زيارة ليفي إلى ليبيا تأتي في إطار متابعته لنتائج ما تم تحقيقه من أهداف كان قد حددها باعتباره عراب الربيع العربي خاصة وأنه زار البلاد عدة مرات بعد أحداث 2011 للاحتفال بإسقاط البلاد ضمن مشروع إعادة تخطيط الشرق الأوسط الجديد.

كما لفت إلى أن زيارة ليفي تأتي هذه المرة بعد احتلال بعض الأراضي الليبية من قبل الاستعمار التركي المتعاون مع الكيان الصهيوني وتيار الإخوان “الفاسد”، منوهاً إلى أن زيارة مثل هذه “النماذج الفاسدة” تحت أي ظرف من الظروف تعد تدنيس للأراضي العربية وانتهاك شرف وحرمة كل الليبيين لذلك هي زيارة مستهجنة وغير مرحب بها ومرفوضة بكل القيم شكلاً وموضوعاً.