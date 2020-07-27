ليبيا – التقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أمس الأحد سفير تركيا لدى ليبيا سرحان اكسن.

السويحلي رحّب في منشور له عبر صفحته الشخصيّة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتأكيد سفير تركيا الاستمرار في التعاون ودعم حكومة الوفاق لإنهاء ما وصفه بـ “التمرد” (تقدم القوات المسلحة المنبثقة عن البرلمان المنتخب) وبسط سيطرتهم على كامل التّراب الليبي.

وثمّن إصرار الحكومة التركيّة على رفض استغلال هذا التّعاون لتحقيق مكاسب شخصيّة أو حزبيّة ضيّقة في اشارة منه إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.

عضو مجلس الدولة عن مصراتة شدّد على أهميّة دور تركيا في بناء وتأهيل ما أسماها بـ “المؤسسات الأمنية والعسكرية” (مسلحي الوفاق) .