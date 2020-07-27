ليبيا – اعتبر عميد بلديّة طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال أنّ انقطاع الكهرباء في العاصمة بات مشكلة اعتياديّة تواجه الدولة كل عام وخاصّة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.

بيت المال وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الاثنين حمّل تبعات ما يجري من انقطاع للتيار لمدد طويلة إلى الحرب التي دامت 14 شهرًا على العاصمة بالإضافة إلى توقّف أعمال الصّيانة منذ عام 2011.

وقال: “كثير من مرافق الكهرباء خاصّة في جنوب العاصمة طالها التدمير خلال الاشتباكات المسلّحة وتم تدمير محطّات ومحوّلات وأعمدة إنارة”.

وتوقّع عميد البلديّة أن تتحسن الأوضاع تدريجيًّا مع مرور الوقت، لافتًا إلى البدء في صيانة أجزاء من الشبكة الكهربائية منذ توقّف الاشتباكات وهو ما أدى لتحسن الخدمة وقصر زمن الانقطاع بالفعل في بعض المناطق، بحسب قوله.

بيت المال اختتم تصريحه بالقول: “نعم بعض المحطات تخرج أحيانًا عن الخدمة لكن لا يحدث انهيار كامل”.