ليبيا – طالب وزير الخارجيّة والتعاون الدولي بالحكومة الليبيّة عبد الهادي الحويج بدعم دولي وإقليمي لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحل الأزمة في البلاد.

الحويج وفي تصريحات لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين، قال إن زيارة المغرب تهدف لحشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيدًا بدور المغرب في حل الأزمة الليبيّة.

ووصف مبادرة مجلس النواب بأنها الحلّ الأنجح للأزمة، مشدّدًا على أنّ الحلّ النهائيّ يتطلب وضع السلاح بيد الدولة وخروج جميع المرتزقة.

وأضاف: “عندما تتكوّن قناعات مشتركة لدى الجميع سنتوصل إلى حل للأزمة الليبية”.

وتابع: “نحن مع التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية، عبر انخراط كل الأطراف الليبيّة في مبادرة عقيلة صالح”.

وعن دور المغرب، قال الحويج: “المغرب له دور مشكور وهو مساهم إيجابيّ وبنّاء في حل الأزمة الليبيّة”.