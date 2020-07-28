ليبيا – قالت عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ستيفانيا كراكسي إنّ ليبيا قد خرجت عن رادارنا بالكامل.

السيناتورة الإيطاليّة المعارضة وفي تصريحات إذاعيّة نقلتها وكالة “نوفا” الإيطاليّة اليوم الثلاثاء أضافت أنّه فيما يتعلّق بما يحدث في ليبيا وهناك مسؤوليّة كبيرة من جانب فرنسا والولايات المتحدة فبعد خلع معمّر القذافي أصبح مقدّرًا لتلك الدولة أن تعيش حربًا أهليّة دائمة.

وتابعت كراكسي: ” ليبيا قد خرجت عن نطاق رادارنا تمامًا كما لم يعد لدينا أيّ دور في منطقة المتوسط”.

​واختتمت بالقول إن بلادها لم يبق لها وزن على رقعة الشطرنج الدولية أيضًا.