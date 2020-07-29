ليبيا – أجرى وزير الخارجيّة المصري سامح شكري أمس الثلاثاء اتصالًا بوزير خارجيّة جمهوريّة الكونغو جان كلود جاكوسو، حيث عرض تطوّرات الوضع على الساحة الليبيّة في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، والتي يرأسها الرئيس الكونغولي.

شكري بيّن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة حرص مصر على مساعدة الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا، يعيد الاستقرار لها ولا يترك مجالاً لتأثير التنظيمات الإرهابيّة على ليبيا وجوارها.

وقد ناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدوليّة لدفع الحل السياسي قدمًا، كما أكّد شكري أنّ مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القوميّ للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا، وأنّها ستتخذ كافّة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.

كما اتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقيّ في الأزمة الليبية، بهدف تحقيق الحلّ المنشود من قبل الليبيين كافّة.