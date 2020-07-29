ليبيا – قال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس إن قبرص ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة بموجب القانون الدولي لمنع تركيا من التشكيك في حقوقها السياديّة.

بيتريدس ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطاليّة اليوم الأربعاء بيّن أن سلطات نيقوسيا ستستغلّ أيضا جميع المنظّمات الدوليّة لإنهاء الاستفزازات التركية، موضحًا أنّه بالإضافة إلى القدرات العسكريّة تتمتّع قبرص بعلاقات دبلوماسيّة وعلاقات اقتصاديةّ قويّة مع دول أخرى.

وذكر الوزير أنّ الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​يزداد تعقيدًا بسبب التهديدات المرتبطة بالإرهاب والهجرة والصراعات في سوريا وليبيا فضلًا عن الموقف العدوانيّ الذي اتخذته تركيا تجاه قبرص واليونان.