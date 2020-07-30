ليبيا – أكّد الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان عزم وإصرار بلاده على تتويج ما وصفه بـ”النضال ” الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا، بالنصر لها ولمن وصفهم بـ”أشقائها” في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس التركي اليوم الخميس وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: “عازمون على تتويج نضالنا الممتدّ من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا ولأشقائنا هناك” ، مضيفاُ أنّ تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها السياديّة كما فعلت خلال فتح دير “آيا صوفيا” المسيحي للعبادة مجددًا بعد تحويله إلى مسجد.

كما أكّد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل جهودها حتى النهاية، لحماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجة.