ليبيا – وصف وزير الخارجيّة الأسبق، عضو لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان المصري محمد العرابي تصريحات وزير الدفاع التركيّ بأنها “عدائيّة وإرهابيّة”.

العرابي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخباريّة” الإماراتيّة إن تركيا أصبحت دولة إرهابيّة بامتياز، ويجب أن يطبق عليها ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وشدّد وزير الخارجيّة الأسبق على أن تركيا ترتكب جرائم عديدة في ليبيا، من خلال إرسال المرتزقة الإرهابيين لإشعال الفوضى في البلاد ودعم الميليشيات المسلّحة للسيطرة على مقدّرات وثروات الشعب الليبي.

وأكّد العرابي أنّ طموحات نظام أردوغان لا حدود لها، وتمثل تهديدًا إرهابيًا كبيرًا ينطلق من ليبيا إلى المنطقة وأفريقيا.

كما حذر عضو البرلمان المصريّ من أنه إذا لم يتحرك المجمع الدولي لردع تركيا، فإنّ الجميع سيدفع ثمنًا باهظًا، قائلاً: “على المجتمع الدوليّ تحجيم تركيا وعودتها لحجمها الطبيعي بشكل سريع”.

وأوضح قائلًا: “على مرّ التاريخ حدثت وقائع كثيرة مماثلة، وللأسف المجتمع الدولي يضطر للتدخل بعد فوات الآوان، وكانت التكلفة باهظة على الإنسانية كلها”.

واختتم معتبرًا أن دور تركيا وتحركاتها في الفترة الحالية يدخل ضمن ظواهر بدأت تنمو بشكل كبير وشاذ، في ظل منطق جديد ظهر في الحياة السياسيّة في العالم وهو فرض سياسة الأمر الواقع.