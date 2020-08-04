ليبيا – أفادت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أجرى أمس الاثنين محادثة هاتفية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ناقشا خلالها مسألة الهجرة غير الشرعية مع إشارة خاصة إلى تونس كما تطرقا للوضع في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

مايو شدد وفقاً لما أوردته وكالة “نوفا”الإيطالية على أولوية إعادة إطلاق الحوار السياسي في إطار عملية برلين من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لوقف إطلاق نار فعال ومستدام فضلاً عن الاستئناف السريع لإنتاج النفط.

وفيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط اتفق دي مايو وبوريل على فرصة إبقاء الحوار مفتوحًا مع تركيا من أجل تخفيف التصعيد في المنطقة.