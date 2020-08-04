ليبيا – نشب حريق مجهول الأسباب منتصف ليل الإثنين الثلاثاء في مطار مصراتة ما تسبب في تدمير صالة المغادرة وإخراجها عن الخدمة وهو ما يتطلب إنشاء واحدة غيرها .

وقال متحدث باسم المطار أن الصالة احترقت بالكامل ولم تتمكن الجهات المختصة من السيطرة على الحريق فورًا ما تسبب في إمتداده لكلالأقسام وإحتراقها كاملة ليخرج المطار بذلك عن الخدمة .

ولم يحدد المطار سبب احتراق القاعة على وجه التحديد فيما قالت تقارير بأنه لأسباب عرضية وأشارت أخرى إلى عمل متعمد بسبب ” دخولفيروس كورونا ” من هذا المطار .

معيتيق طلب ميزانية إنشاء للقاعة قبل الحريق !

لكن هناك أمر آخر لافت وهي رسالة أرسلها عضو الرئاسي أحمد معيتيق للسراج يوم 26 يوليو المنصرم أي قبل الحريق بتسعة أيام وكانت هذه الرسالة التي تحصلت عليها صحيفة المرصد من مسؤول في مكتب السراج تتعلق تحديدًا بالصالة التي احترقت الليلة إذ كان معيتيق يطلب صيانتها بالكامل بدل صيانتها جزئيًا .

وكان معيتيق يطلب تحديدًا تعديل عقد صيانة صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي والمتعاقد عليه مع شركة الجمل للمقاولات العامة عقد رقم 2018/8 بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دينار وتحويله إلى عقد بقيمة 57 مليون دينار لتلك القاعة .

وأضاف معيتيق : ” نظراُ لأهمية المشروع واحتياجات المطار لأعمال تنفيذ محطة ركاب متكاملة بدلا عن أعمال الصيانة نرى بان يتم اصدار قرار من المجلس الرئاسي يوافق فيه لوزارة المواصلات بإبرام ملحق عقد لعقد مشروع صيانة صالة الركاب بمطار مصراتة ” .

وكانت فكرة معيتيق هي أن يكون العقد إنشاء محطة ركاب متكاملة وبقيمة اجمالية لتنفيذ المشروع هي 57 مليون دينار ونصف مليون لهذه الصالة فقط إلا أن السراج لم يوافق بعد على إصدار هذا القرار قبل أن تحترق الصالة بالكامل وتجعله مضطرًا لمثل هكذا عقد بالكامل .

المرصد – متابعات