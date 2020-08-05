ليبيا – قالت رئيسة اللجنة الطبية الاستشاريّة فتحية العريبي إنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت المنطقة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، حيث تضاعف العدد لـ 218 حالة أغلبها تعاني من أعراض متوسطة إلى شديدة.

العريبي لفتت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أن الزيادة السريعة في حالات الإصابة تعتبر مؤشرًا خطيرًا، مع العلم أن إجمالي الحالات في ليبيا بلغ 4063، ففي المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية سجل للآن 218 إصابة.

وأوضحت أنّ هناك تغيرًا في نمط الفيروس، بدليل تسجيل حالات إصابة دون ظهور الأعراض عليها، مطالبةً المواطنين بضرورة تحمل المسؤولية؛ لأن الفيروس خطير والحد منه يكمن بالتباعد الاجتماعي.

وأضافت: “العالم سيتعايش مع الفيروس. لذلك الحل الأنجع هو الوعي والإدراك لدى المواطن مع ضرورة توفير الكمامات بسعر رمزي للجميع، المشكلة لدينا في التجمعات والازدحامات في قاعات الافراح أو المولات، كل مدينة قامت بتجهيز أماكن لعزل المرضى وتوفير العناية الفائقة”.

كما تابعت قائلة: “هناك مشكلة في الحصول على مشغّلات الكشف عن كورونا بالعالم أجمع؛ لأن عليها طلبًا من الجميع وذلك في ظل قرب نفاد المشغلات الموجودة في ليبيا، لكن تمّ اصدار تكليف بطلب من وزير الصحة للشركات الوكيلة لجلب 20 ألف اختبار ومسحة في غضون أسبوع”.