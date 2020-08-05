ليبيا – قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين في بيان له أمس الثلاثاء إن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال النزاع في ليبيا تمثل خطرًا على استقرار المنطقة والتجارة العالمية.

مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي حث وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” كافة الأطراف على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باستئناف العمل بكل شفافية، وتطبيق حل دون استخدام القوة العسكرية في سرت والجفرة واحترام حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، وإبرام وقف لإطلاق النار عبر محادثات تقودها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة منزعجة بشدّة من الصراع المتصاعد وتدخل القوى الأجنبيّة، الذي يقوض المصالح الأمنيّة الجماعيّة للولايات المتحدة وحلفائها.

كما لفت إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب تحدّث مع عدة قادة في العالم بشأن ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنّه من الواضح أنه “لا يوجد هناك طرف منتصر”.