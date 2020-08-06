ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء اجتماعًا موسعًا لبحث ملف جائحة كورونا بتداعياته ومستجداته.

الاجتماع ضمّ وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للمجلس كلًّا من وزير المالية ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ووكيل عام وزارة الصحة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز المخابرات العامة وآمر القوة المشتركة ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمجابهة جائحة كورونا، بالإضافة لأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضح السراج في بداية الاجتماع أنّ البلاد تخوض معركة خطيرة ضد جائحة كورونا لا يجب التساهل أو التهاون حيالها، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتسخير ما يتوفر من إمكانيّات مع ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذةن وأن يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات والإجراءات الوقائية التي حدّدتها الأجهزة الطبية والأمنية.

إلى ذلك استعرض الاجتماع تداعيات جائحة كورونا في مختلف البلديات والمناطق، كما تم تقييم الأداء العام للجهات المعنية بالمجابهة ومدى الالتزام بالخطة الوطنية للاستجابة، التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إطار الاستراتيجية العامة لمجابهة هذا الوباء.

وحدّد الاجتماع آليات للتنسيق بين الجهات المعنية، والمتطلبات المستجدة الإجرائية منها والمالية لمواجهة الوباء.

وفي هذا الإطار أصدر السراج التعليمات العاجلة لوزارة المالية بسداد المرتّبات المتأخّرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والخدمية بأسرع وقت ممكن.