ليبيا – قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أمس الثلاثاء، عقب النداء الذي أطلقه الأخير حول خطورة تطورات الوضع الوبائي في مدينة طبرق خلال اليومين الماضيين.

بوالخطابية أطلع المستشار عقيلة صالح بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس على تطورات الوضع الوبائي في المدينة، واحتياجات المدينة المُلحة للتصدي لجائحة كورونا.

يشار إلى أنه عقد اجتماع أمس ببلدية طبرق وبتكليف من رئيس مجلس النواب المتحدثُ الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بحضور المسؤولين في البلديات الثلاثة (طبرق وبئر الأشهب وأمساعد) للاطلاع على تطورات الوضع الوبائي في المدينة والاحتياجات العاجلة للتصدي لوباء” كورونا” لرفع تقرير مفصل لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول ذلك للإسراع في توفير هذه الاحتياجات بشكل عاجل.