ليبيا – أكد رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس الرئاسي لدول المغرب العربي جمعة القماطي أن معاناة المواطن الليبي في الخدمات سببها صراع عصابات الفساد للسيطرة على ميزانيات قطاعات”الكهرباء، الصحة، جمع القمامة”.

القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة قال:”. لذلك خصخصة هذه القطاعات أو شراكة القطاع العام والخاص (PPP) هو الحل ويكون دور الدولة رقابي ورفع مستوى دخل المواطن حتى يستطيع دفع التكاليف وسيقل الفساد والصراع كذلك”.

وفي تغريدة أخرى، دعا القماطي إلى الإسراع في بناء الجيش والشرطة ودمج التشكيلات المسلحة والضغط في اتجاه الاستفتاء على مسودة الدستور.

واختتم قائلاً :” قريبًا سرت والجفرة تحت سيادة الحكومة الشرعية سلمًا أو حربًا وبوجود المهجرين من الشرق والنازحين من الجنوب فإن 75% من الليبيين يقيمون في غرب ليبيا في مناخ سياسي حر”.