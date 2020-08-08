ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنّ توقيع مصر واليونان اتفاقيّة تحديد المنطقة الاقتصادية حدث مهمّ وخطوة جادّة.

امغيب أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية إلى أنّ الاتفاقية تثبت مضي الدولتين قدمًا في سياسة كبح جماح أردوغان، وتحطيم آماله في السيطرة على ثروات البحر المتوسط.

واعتبر أن الاتفاقية تحسم بشكل قاطع الجدل القائم حول عدم قانونيّة توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر إعلانًا رسميّا عن تشكيل تحالف عربي أوروبي لمواجهة أطماع أردوغان في مياه المتوسط وكبح جماح سياسته التوسّعية في المنطقة

كما تابع: “إنه من الدول العربية سيدعمون مصر في هذه الخطوة وكل الخطوات التي قد تترتب عليها، وكذلك الاتحاد الأوروبي لن يترك اليونان وحيدة في مواجهة أي اعتداء تركي على المياه الاقصادية اليونانية”.

وأكّد أنّ توقيع هذه الاتفاقية سوف يؤثر تأثيرًا مباشرًا على استمرار دعم تركيا لحكومة فايز السراج غير الدستورية، وقد تجبر أردوغان على إعادة كل حساباته وسياساته المتعلّقة بالشأن الليبيّ والإقليميّ لضمان مصالحه.