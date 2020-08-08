ليبيا – استقبل وزير الصحّة بالحكومة الليبيّة وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب أمس الجمعة بمقر إقامته في مدينة بنغازي رئيس أركان القوّات البرّية وآمر مجموعة عمليات الجنوب اللواء مبروك إبراهيم سحبان؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المهمّة و المشاكل التي تعاني منها كافّة المنشآت الصحّية والطبيّة في الجنوب الليبي في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

عقوب استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة جملة من المواضيع، والتي كان أبرزها الدعمَ المقدّم من قبل وزارة الصحّة لكافّة مناطق ومدن وبلديات الجنوب، مشيرًا إلى اهتمامه البالغ بمتابعة ظهور البؤر الوبائيّة في الجنوب الليبي والإشراف الكامل علي سير عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة والأطقم الطبيّة ودعمها بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبيّة والعلاجيّة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتحسين الأوضاع الصحية.

وتابع وزير الصحّة مع آمر مجموعة عمليات الجنوب إجراءات وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا و الخطة التي رسمتها اللجنة العليا الجاري تنفيذها عن طريق وزارة الصحة، ودور القوات المسلحة وخاصّة المنطقة العسكرية بالجنوب الليبي في تطبيق حظر التجوال الكامل وغلق المناطق ذات الاختطار العالي؛ وذلك بالتنسيق والتواصل المستمرّ مع عمداء البلديات و مديري الأمن في الجنوب ومديري الخدمات الصحّية بالمناطق الصحية ومدير فرع المركز الوطني.

وأكّد المجتمعون علي ضرورة التقيّد بحظر التجوال وتطبيق إجراءات عزل المدن إلى حين التأكد من انحسار هذه الجائحة، والتشديد على عدم التنقّل بين المدن في أضيق الحدود وفي الحالات الطارئة فقط.

كما طمأنَ وزير الصحة رئيس أركان القوّات البرّية بأنّ المخزون الاستراتجي من الأدوية والمعدّات والمستلزمات الوقائيّة وأجهزة التنفس الصناعي لمجابهة فيروس كورونا جيد.

وأشار إلى أنّ اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اتّخذت إجراءات ضبطيّة حقيقية على أرض الواقع للسيطرة على الوباء، لكنّ ظهور البؤر الوبائية في الجنوب وعدم التزام المواطنين بالتباعد وحظر التجوال بين المدن، كان سببًا رئيسًا لانهيار الإجراءات، مضيًف أنّ الجهات المختصة ما زالت متماسكة وتقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.

وأضاف: “ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج إلى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة”.

وتعهد وزير الصحّة في الختام بتذليل كافّة الصعاب للرقيّ بمستوى الخدمات الصحيّة داخل مناطق ومدن وبلديات الجنوب الليبي.

المرصد – متابعات