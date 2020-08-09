ليبيا – قال عضو المجلس الدولة الإستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 منصور الحصادي إن ما ذهب إليه بيان آمر المنطقة العسكريّة طرابلس التابعة للمجلس الرئاسيّ اللواء عبد الباسط مروان يتنافى مع أبجديات الدولة المدنية الديمقراطية، خاصّة في ظل استمرار التصدي للعسكر الذين وصفهم بـ”المنقلبين “على السلطات الشرعيّة.

الحصادي وفي تصريح لشبكة “الرائد ” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت قال: “ما زلنا نسعى للوصول إلى لدولة المدنية الديمقراطية التي لا تقوم إلا على مقوّمات، أهمّها الدستور والقانون، والفصل بين السلطات، وتكافؤ الفرص، والمواطنة، ومحاربة الفساد والمحسوبية والمحاصصة والجهوية المقيتة”.

وأوضح أنّ حداثة العهد بالديمقراطية تحتاج إلى تمسك وممارسة واستمرار ودفاع، حتى ينشأ جيل رافض للاستبداد والدكتاتورية بكل أشكالها وأنواعها، تشرّب الحرية والديمقراطية والعدالة فلا يُفرط فيهما مهما كان، حسب تعبيره .