ليبيا – قام عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد بزيارة لمطار معيتيقة الدوليّ بعد استئناف الرحلات الجويّة واستكمال صيانة صالة الركاب التي تعرّضت للقصف خلال الأشهر الماضية.

معيتيق تابع بحسب المكتب الإعلاميّ لرئاسة وزراء الوفاق خلال الجولة التي رافقه فيها كلٌّ من “وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير المطار لطفي الطبيب” حركة المسافرين في الصالة وفق دليل الإجراءات لمواجهة كورونا من حيث التباعد الجسدي وعدم الاتصال المباشر بين المسافرين وموظفي المطار أثناء استكمال إجراءات الدخول والمغادرة .

كما وقف على صيانة مهبط المطار واستمع لشروح إضافيّة من المهندسين المشرفين على عمليات الصيانة والرصف الذين أكدوا تجهيزه خلال أسبوع واستكمال الإنارة الجانبيّة حتى تتمكّن الطائرات من الهبوط والمغادرة في الفترة الليلية.

مستند | 57 مليون لصالح شركة مقاولات خاصة .. مطالبة معيتيق حول صالة مغادرة #مصراتة قبل 9 أيام من إحتراقها . #ليبيا #المرصد https://t.co/kmlwgktayE — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 4, 2020

وقام معيتيق خلال الجولة بمتابعة نسبة الإنجاز في صالة الركاب المستحدثة على مساحة أربعة آلاف متر حيث أكّد له الوزير معتوق والمهندسون المشرفون على المشروع دخولها الخدمة نهاية شهر أكتوبر القادم والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام ، وفقًا للبيان .

وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة المواصلات والجهات التابعة لها في استكمال مرحلة الصيانة العاجلة واستئناف حركة الملاحة الجوية في المطار ،معربًا عن إعجابه بالإجراءات الاحترازيّة المتّخذة من قبل العاملين في المطار والمسافرين ما يوضح مدى الوعي لدى المواطنين من مخاطر جائحة كورونا.

كما شملت جولة معيتيق محطة وقوف السيارات بعد استكمال رصف الأماكن المتضرّرة من القصف والتوسعة التي أجريت لها وبدء استيعابها أعدادًا كبيرة من سيارات المسافرين بطريقة منظمة ، ويأتي ذلك بعد حريق شب في المطار وإلتهم صالة المغادرة .

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