ليبيا – أكّد مدير مستشفى ابن سينا العامّ في سرت علي الزرقاء على أنّ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في سرت بلغت 8 حالات، منها حالتان موجودتان في قسم العزل مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

علي الزرقاء قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إنه بشكل عام تم أخذ مسحات من المخالطين لهذه الحالات وتم تطبيق حظر التجوّل في المدينة بالكامل لمدة 10 إيام بداية من يوم الثلاثاء الماضي. وللآن الإصابات لم تتعدَّ

الـ 8 حالات.

وبيّن أنّ الحالات الموجودة في قسم العزل يتمّ متابعتها من قبل الطاقم الطبيّ، ووضعها الصحي في تحسن مستمر.

ونوّه إلى أنّ أسباب عدم انتشار فيروس كورونا في سرت يعود إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين والتقيّد بتطبيق الحظر والإجراءات الإحترازيّة، كارتداء الكمامات و عدم الاختلاط، بالإضافة إلى قيام الجهات الأمنيّة بواجبها في تنفيذ الحظر على أكمل وجه، مؤكّدًا على أنّ وضع سرت للآن تحت السيطرة.

كما كشف عن عدد الاختبارات التي تمّ إجراؤاها في المدينة والتي بلغت 74 مسحة، تمّ نقلها للمعمل في بنغازي وبانتظار النتائج. لافتًا إلى أنّهم بحاجة لتوفير الإمكانيّات الصحّية والمستلزمات الطبّية في سرت للاستعداد في حال حدوث أيّ طارئ.