ليبيا – قال المستشار السياسيّ لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إنّ المقترح الخاصّ بمنطقة منزوعة السلاح طُرح للنقاش إلا أنّه يحتاج لكثير من الخطوات والضمانات التي تسبقه.

المريمي لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة إلى أنّ رئيس المجلس شرح للسفير الأمريكيّ والوفد المرافق تفاصيل مبادرته وإعلان القاهرة ومخرجات برلين وآليّة تشكيل المجلس الرئاسيّ، من رئيس ونائبين.

وأوضح أنّ صالح أكّد على استمرار وقف إطلاق النار والاستعداد لمباشرة الحوار السياسيّ، طبقًا للمخرجات المتفق عليها في السابق.

أمّا فيما يتعلق بالمقترح الأمريكيّ بشأن سرت والجفرة، أشار المريمي إلى أنّ الأمر يحتاج إلى نقاش موسّع، خاصّة أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب تضمّنت أن يكون مقرُّ الرئاسيّ الجديد في مدينة سرت.