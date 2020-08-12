ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أمس الثلاثاء إنّهم بصدد إدخال عدة وحدات كهربائيّة على الشبكة وهي ثلاث وحدات في محطة الخمس، ووحدة في محطة جنوب طرابلس ووحدة في محطة الزاوية على الشبكة العامة للكهرباء بعد إجراء العمرة اللازمة، موضحاً أنّ دخولها سيكون له الأثر الملموس على الشبكة.

وئام وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بيّن أنّ قلّة الإنتاج والعجز في الشبكة العامّة يتراوح بين 40 – 55٪، رافضًا اتهامات بعض المواطنين للشركة بأنّ عملية طرح الأحمال مفتعلة من قِبَلهم.

وبرّر وئام طرح الأحمال الأخير بأنه ناتج عن انقطاع في أسلاك الكهرباء الواصلة بين منطقتي الهيرة والعرقوب نتيجة تضرّرها في العدوان على العاصمة طرابلس.

وفي سياق متّصل، عزا وئام عدم ربط المحطات بغرفة التحكّم منذ 6 أعوام إلى فقدان خطوط نقل البيانات منذ العام 2011، موضّحًا أنّ المعلومات لا تصل من محطّات التوليد إلى غرفة التحكّم ومؤكدًا تكليفهم الإدارة العامة للنقل بإجراء حصر شامل للأضرار لإعادة ربط المحطات بغرفة التحكّم، وفق قوله.

وئام ذكر أنّ مجانية الكهرباء نتيجة أوضاع البلاد دفع أصحاب عديد الحرف لتشغيل الكهرباء طيلة الساعة، مضيفًا أنّهم اتفقوا مع الإدارة العامة لخدمات المستهلكين لتنظيم حملة لتفعيل الجباية وقطع التوصيلات غير الشرعيّة، ومخالفة المحلات التي تشغل الكهرباء 24 ساعة بدون ربطها بعداد.