ليبيا- كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش العميد خالد المحجوب النقاب عن وصول قياديّ خطيرٍ في تنظيم داعش إلى الأراضي الليبية قادمًا من تركيا.

المحجوب قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” : إن “فيصل بلو” القياديّ بتنظيم داعش والذي كان يوصف بأمير الجماعة في منطقة تل أبيض السورية، كان من ضمن الجماعات المتطرّفة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق غير الدستوريّة.

وأضاف المحجوب أنّ الاستخبارات التركية اجتمعت مع قيادات من التنظيم كان “بلو” على رأسهم في مارس الماضي.

وأشار إلى أنّ القيادي الإرهابيّ “بلو” كان من ضمن 4 أشخاص هم من أعدموا الطيّار الأردني “الشهيد معاذ الكساسبة” حرقًا أمام أعين العالم.

كما لفت إلى أنّ وكالة “أعماق” التي تنقل أخبار التنظيم الإرهابيّ أجرت مع “بلو” في وقت سابق مقابلات صحفية وثّقت مشاركته في العديد من العمليّات الإرهابيّة في سوريا.