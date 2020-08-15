موسكو – أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت عن بدء عمليات انتاج اللقاح ضد فيروس “كورونا” المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني الروسي “غامالي”.

وجاء في بيان الوزارة الروسية بحسب وكالة “سبوتنيك” : “تم بدء انتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ والمطور من قبل مركز غاماليا التابع لوزارة الصحة الروسية”.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 11 أغسطس أنه سيتم تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في روسيا خلال أيام.

بوتين أوضح في كلمة مصورة أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة أن العلماء الروس اجتازوا مراحل الاختبارات اللازمة وأثبتوا سلامة وفعالية الدواء.

وأضاف:” لقد تعامل دواؤنا بشكل مناسب مع الوباء وهو الآن يعطي الأمل ليس لبلدنا فحسب، بل للعالم بأسره.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بعد أن مهد القمر الصناعي السوفياتي الطريق للبشرية إلى الفضاء، فإن اللقاح الروسي الآن سيمهد الطريق إلى المستقبل بدون “كوفيد 19” والكمامات والتباعد الاجتماعي.