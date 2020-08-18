ليبيا – طالب زعيم حزب إخوة إيطاليا في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي أندريا ديلمسترو بتدخل حكومة بلاده بشكل حاسم وذلك ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

ديلمسترو وفي تصريح نقلته وكالة “نوفا” الإيطالة اليوم الثلاثاء قال:” السلطان أردوغان مع السلطات القطرية يمضون قدما في الاحتلال العسكري لليبيا من خلال تخيل قواعد بحرية وجوية”.

وشدد البرلماني الإيطالي على ضرورة أن تخرج الحكومة من حالة الخمول الدبلوماسي الدولي وأن تتدخل بشدة ضد الأهداف التوسعية لأردوغان التي ترتبط بشكل مقلق بالأصولية القطرية لاحتلال البحر الأبيض المتوسط ​