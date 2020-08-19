ليبيا – ناشد مدير مكتب الخدمات الصحّية في بلدية طرابلس المركزي محمد عبود المتعافين من فيروس كورونا التبرّع ببلازما الدم للمصابين بالفيروس.

عبود وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسيّ لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء قال إنّ المناسبات الاجتماعيّة هي المصدر الأساسي لانتشار العدوى، موضّحًا أنّ المحلات الغدائية والقطاعات الخدمية ملتزمة بالإجراءات الوقائيّة، كارتداء المواطنين الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأضاف عبود أنّ أزمة انقطاع الكهرباء و انقطاع المياه تسهم في عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي، مشيرًا إلى التواصل مع مراقبة التعليم في البلدية لإقامة محاضرات توعوية لاتّخاد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.