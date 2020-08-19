ليبيا – سددت حكومة الوفاق مرتبات دفعة كبيرة من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا عن شهر يوليو الماضي بما فيه مرتبات الدفعة ماقبل الأخيرة التي وصلت في يونيو الماضي .

وأكدت مصادر سورية متطابقة من طرابلس أن الوفاق سلمت المرتبات لقادة المجموعات السورية في 15 أغسطس الجاري عن فترة شهر يوليو الماضي كما أنها قامت بتسوية أوضاع بعض منهم ممن لم يتقاضوا رواتب كاملة او لهم مستحقات تتعلق بالوفاة والإصابة .

فيديو | كلمة لـ " أبو أحمد ".. دفعة جديدة من الإرهابيين والمرتزقةالسوريين نحو #ليبيا على متن طائرة للخطوط الأفريقية من #تركيا البؤرة الأولى لتفشي وباء #كورونا في الشرق الأوسط . #المرصد pic.twitter.com/RudrEPzJZb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 24, 2020

وأضافت بأن المرتبات كانت لإجمالي المجموعات المتواجدة في طرابلس ومحيطها وعددها حوالي 10,000 مقاتل سوري يتقاضون 2000 دولار عن الشهر الواحد .

بالأرقام .. كشف حساب ” المرتزقة السوريين ” في ليبيا عن 6 أشهر من القتال. #ليبيا #المرصد https://t.co/GtdFH5Lx2C — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 29, 2020

وبذلك يكون إجمالي مرتبات شهر يوليو لهذا العدد من الأشخاص هو 20 مليون دولار أمريكي بواقع 2000 دولار لكل مقاتل مرتزق من هؤلاءالـ 10 آلاف مقاتل علمًا أن عددهم الفعلي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان قد بلغ 13.000 عنصر منهم مئات أصبحوا تحت إمرة فتحي باشاآغا مباشرة .

شاهد || كأعلى راتب " أمني " في #ليبيا .. قوة جديدة تبصر النور في معسكر #اليرموك . #فيديوغراف_المرصد pic.twitter.com/qhWFE0SV57 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 14, 2020

وبحسب المصادر السورية ذاتها ، فقد أعرب عناصر هذه المجموعات السورية عن ارتياحهم لانتظام المرتبات التي كانت تتأخر أحيانًا أو تصلناقصة ، إلا أن يوليو ويونيو شهدا إستقرارًا على صعيد السداد .

عقب مظاهرتهم أمام مقر الحاكم التركي في #عفرين.. مرتزق سوري : كل العناصر التي سافرت إلى #ليبيا تحصل على مرتباتها بشكل منتظم ماعادا كتيبة "الحمزات" وقائدها سيف أبوبكر فقد سرق منّا راتب شهرين قدرها 2000 دولار عن كل شهر وأنصح من يريد السفر بعدم الإنضمام له الكتيبة. #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/xavfhTqRMP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 17, 2020

وكانت مجموعة من كتيبة ” الحمزة ” السورية الموالية لتركيا قد أعلنت بعد عودتها الى سوريا بأن قادة الكتيبة سرقوا مرتباتهم عن شهر مايو كما سرقوا منهم علاوات إضافية مقدرة بـ 300 دولار .

وقفة لمرتزقة سوريين مشاركين في معارك #طرابلس مع مليشيا "الحمزات" الموالية لـ #تركيا أمام مقرها ومقر الحاكم التركي في #عفرين للمطالبة برواتب متأخرة(2000 دولار )عن شهري 5و6 متهمين قادتهم بسرقتها بعد حصولهم عليها من الوفاق وفقًا لما نشرته اليوم حسابات سورية معارضة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Yb7DTTWcFh — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 16, 2020

وقد قامت المجموعة وعددها حوالي 100 مقاتل سابق في ليبيا بالتظاهر أمام مقر الحاكم التركي في عفرين شمالي سوريا مطالبة بمستحقاتها المقدرة بعشرات آلاف الدولارات .

لقطات لتدريب مئات الإرهابيين والمرتزقة السوريين المواليين لـ #تركيا بكلية الشرطة في #طرابلس ضمن ما سمي "القوة المشتركة" التي أعلن عن تخريج دفعة منها الأسبوع الماضي وظهر العشرات من أفرادها وهم ملثمون بعد إنتهاء الدورة الممولة تدريبًا وتسليحاً من أموال مصرف #ليبيا المركزي. #المرصد pic.twitter.com/vfE15ib0Ij — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 27, 2020

ويتوزع المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين السوريين في عدة معسكرات ومناطق في المنطقة الغربية منها كلية الشرطة ومعسكر اليرموك في خلة الفرجان ومعسكر حمزة في طريق المطار .

مليشيا "سليمان شاه " السورية المسماة على حفيد مؤسس السلطنة العثمانية البائدة تنشر مقطعًا مهينًا يدين فيه مئات المرتزقة والإرهابيين السوريين بالولاء لـ #تركيا وأردوغان من قلب معسكر سيدي بلال في #جنزور بمناسبة إعادة آيا صوفيا إلى مسجد مرددة بعض الشعارات عن أوهام العثمانية الجديدة . pic.twitter.com/YZCF5zH2rk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 4, 2020

كما يتواجدون غربًا في معسكر سيدي بلال المجاور لمقر البعثة الأممية في جنزور وهو المعسكر الذي تلت منه المليشيات السورية بيان الترحيب بتحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد رافعة صورة أردوغان والأعلام التركية .

المرصد – خاص