ليبيا – بحث رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الأربعاء مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن أسباب وخلفيات عدم عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا.

شكشك أكّد بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على ضرورة عودة الشركات في أسرع وقت، خاصّة الشركات المتعاقدة في مجال الكهرباء ، مشدّدًا على أنّ ديوان طرابلس لن يمنح أيّ موافقات جديدة إلا للشركات المتواجدة فعلًا في ليبيا، وأنّ الأولويّة في العقود في الفترة القادمة ستكون للشركات التي ستساعد في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

ونوّه المكتب الإعلامي إلى أنّه وتبعًا لذلك سيجتمع شكشك يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية بشركتي إنكا وجاليك، مشيرًا إلى أنّه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومسؤولين آخرين لحضور الاجتماع.

وفي سياق متّصل، طرح شكشك على الشركة العامّة للكهرباء ضرورة العمل على التعاقد مع شركات متخصّصة في مجال الدعم والاستشارات، وكذلك في مجال التشغيل والإدارة لتطوير عمل الشركة ومساعدتها في الإصلاح والخروج من الأزمة التي تمر بها، مؤكدًا أنّ الديوان سيكون داعمًا لهذه الفكرة في حال تبنّيها.

ولفت الديوان إلى أنّ اجتماع شكشك مع السفير التركي جاء بناء على اجتماعه أمس الأول برئيس المجلس الرئاسي ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بشأن ضرورة معالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول عاجلة لها.