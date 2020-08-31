ليبيا – قالت عضو مجلس النواب فاطمة كريس إنّ هناك محاولة جديدة من تركيا لإكمال مخطّط التغيير الديموغرافي في ليببا، بدأتها قبل شهور عديدة باستقدام آلاف المرتزقة السوريين وبعض الجنسيات الأخرى إلى ليبيا.

كريس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضافت أن تركيا الآن تريد إفراغ البلاد من الشباب بزعم تدريبهم في أنقرة والدوحة، وكأنه لا توجد دولة أخرى محايدة يمكن اللجوء إليها لتدريب الطلبة الليبيين.

وحذّرت من تداعيات هذا الاتفاق، خصوصًا فيما وصفته بإمكانية ترسيخ الفكر المتطرّف في أذهان طلاب صغار السن نسبيًا، إلى جانب إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا.

وأكّدت كاريس عضو لجنة الشباب في مجلس النواب أن هناك تخوّفًا حقيقيًا وواسعًا بين الليبيين من إمكانية ترسيخ الفكر المتشدّد لدى هؤلاء الشباب خلال وجودهم في هاتين الدولتين، مضيفة: “لذا ننصحهم وأسرهم بعدم الانجرار وراء هذا المخطّط الذي يهدف إلى تفتيت أمتنا … والجميع يعرف نتائج تدخّل هذا الثنائي في دول عربية أخرى”.