ليبيا – قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث في ليبيا إنّ تكرار العمل لحل الأزمة الليبية سياسيًا بنفس الأسلوب والأدوات يحصد النتائج نفسها.

رئيس مؤسسة “سلفيوم” أعرب في تصريح لصحيفة “الاتحاد” عن استغرابه من إصرار بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا على اتباع نفس النهج والأدوات، وهي تعلم مسبقًا أنّها ستحصد النتائج نفسها.

وأوضح أنّ مخرجات مؤتمر برلين التي تحوّلت إلى قرار مجلس الأمن 2510 بدأت بالمسار الأمني والعسكري بالتوازي بين وقف إطلاق النار، وحلّ الميليشيات المسلّحة وأوكل التفاوض حولهما إلى لجنة 5+5 وكذلك إعلان القاهرة، فالمسار الأمني والعسكري أولًا.

كما انتقد الدعوة لحوار سياسي مع استمرار التحشيد ووصول 3 طائرات شحن عسكري عملاقة تركية إلى قاعدة الوطية والكلية الجوية في مصراتة، فهذا أولًا مخالف لما اتفق عليه في برلين والقاهرة أولًا، ثمّ هو بالتأكيد ليس أبدًا من إجراءات بناء الثقة؛ بل هو إجراء هدم الثقة، بالتالي سيكون مجرد كسب الوقت للتمهيد لعملية عسكريّة للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، على حدّ قوله.