ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالقادر حويلي إنّه كان من المفترض أن تكون المشاورات المنعقدة في المغرب سرّية، لكنّ إعلان رئيس مجلس النواب لأسماء الأعضاء الذين سيجتمعون في المغرب أحرج الدبلوماسية المغربية.

حويلي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أنّ الدبلوماسية المغربية نجحت في عقد اللقاء التشاوري فقط، الذي لم تصدر عنه أي قرارات.

وأكّد على أنّ المشاورات ليس لها علاقة بالحكومة بل بالمناصب السيادية. ولن يتمّ التطرّق للحكومة، بل وضع آليات ومعايير للمناصب، ومن تنطبق عليه المعايير سوف يختار للمنصب، بحسب قوله.

كما أضاف: “هذا العمل بداية للقاء لجنتي الحوار وليس له علاقة باتفاق سياسي جديد، نتمنّى إنهاء المراحل الانتقالية والاستفتاء على الدستور و إجراء الانتخابات”.