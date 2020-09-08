ليبيا – أكّد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو أنّ بلاده لن تسمح بأن تُستعمل ضدَّ أيّ دولة أخرى، مشدّدًا على أنّ الحلّ للأزمة في ليبيا يكمن في أن تكون ليبيا لليبيين.

وزير الخارجية المالطي أشاد في حوار خاصّ مع “سكاي نيوز عربية”، بالدور المصري في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح أهمية ليبيا بالنسبة إلى بلاده، بالإشارة إلى قربها جغرافيًا، قائلًا: “نحن قريبون جدًا من ليبيا، فالرحلة تستغرق 40 دقيقة بين مالطا وطرابلس، لذا من مصلحتنا أن تكون ليبيا في سلام ومزدهرة وموحّدة. ليبيا في أيدي الليبيين”.

وأضاف: “إن الأوضاع السيئة التي يعيشها الليبيون، تستدعي التوصّل إلى حلّ بصورة عاجلة. الليبيون يمرون بأوقات عصيبة جدًا، ليس بسبب النزاع فحسب، ولكن ليس لديهم الكهرباء ولا الماء وأسعار السلع الأساسية مرتفعة وعملة الدينار ضعيفة”.

ورأى إيفاريست بارتولو أنّ أفضل طريقة لمساعدة الليبيين، تكمن في جمعهم معًا للحوار، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّه أمر ليس سهلًا.

كما تابع: “أنا أعلم أنّ هذا صعب لأنّهم تصارعوا كثيرًا وهناك انعدام للثقة بينهم. علينا أن نعيد بناء الثقة بينهم حتى يتحدّث أهل الشرق مع أهل الغرب، ويتحدّثوا أيضا مع أهل الجنوب”.

وأردف: “من المهم أن نجعلهم يتحدثون مع بعضهم البعض، حتى يعود تدفّق النفط مرة أخرى، وحتى تصل الأموال التي تجنى من النفط إلى الجميع، لأنهم بحاجة للحصول على حاجيّاتهم الأساسية، خاصّة وأن فيروس كورونا جعل حياتهم أصعب”.

ونوّه إلى أن جيران ليبيا ليسوا منخرطين في الصراع هناك قائلًا: “انظر إلى مصر ومالطا وتونس والجزائر، نحن لسنا منخرطين في الصراع، لم نتسبّب في هذا. من مصلحتنا ومصلحة ليبيا أن نساعدهم للاجتماع معًا”.

وفي هذا الصدد، أشاد وزير خارجية مالطا بالدور المصري في محاولة حلّ الأزمة الليبية، قائلًا: “نحترم كثيرا موقف مصر فهي دولة معتدلة ومستقرّة وتعمل لاستقرار المنطقة، وقد لاحظنا الخطاب الحذر الذي تستعمله. نحن نفهم أهمية ليبيا بالنسبة لمصر، بسبب الحدود الطويلة بين البلدين”.

واستطرد في حديثه بالقول: “حتى حينما تحدثنا مع حكومة طرابلس، فإنها أيضًا تحترم إعلان القاهرة وأهمية الجمع بين الجانبين من طرابلس وطبرق للعمل معًا. لقد عقدنا آمالًا كبيرة حينما أعلن رئيس حكومة طرابلس فايز السراج عن وقف إطلاق النار، وأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح عن وقف إطلاق النار، وبدا أنّ القتال قد توقّف. كانت هناك بعض الحوادث من الجانبين، ولكن عمومًا كان وقف إطلاق النار متماسكًا”.

وأكّد بارتولو على أهمية الانتقال الآن إلى ما بعد وقف إطلاق النار لجعله دائمًا.