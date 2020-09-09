ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء برئاسة النائب يوسف العقوري عن بالغ حزنها وتضامنها مع السودان الشقيق شعبًا وحكومة، بخصوص أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

اللجنة تابعت في نصّ بيانها: “وبمناسبة هذه الأحداث الأليمة، تبلغ اللجنة بالأصالة عن مجلس النواب الليبي خالص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنّى الشفاء العاجل للمصابين”.

ودعت اللجنة الدول العربية والمنظّمات المختصّة إلى مدِّ يد العون للسودان في هذه المحنة الصعبة غير المسبوقة، التي يمرُّ بها الأشقاء في السودان.