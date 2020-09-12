ليبيا – طالب أعضاء البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي وأعضاء لجنة الصيد بضرورة الدفاع عن الصيادين الإيطاليين، موضّحين أنهم طرحوا سؤالًا على المفوّضية الأوروبية بخصوص مصادرة زورقي صيد الأسماك على يد السلطات الليبية في 2 سبتمبر الماضي، ولكن لم تَرِد أنباء حتى الآن.

الأعضاء أناليزا تاردينو وروزانا كونتي وماسيمو كازانوفا وفالنتينو جرانت الذين قدموا استجوابًا إلى المفوضية الأوروبية قالوا وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية: “على أوروبا التي تستثمر مبالغ كبيرة في ليبيا التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة ضد السلطات الليبية، من أجل حلٍّ سريع للقضية ووضع حدٍّ للهجمات المتكرّرة على قوارب الصيد الإيطالية في تلك المناطق”.

وطالب الأعضاء الأوروبيين أيضًا بالتدخّل عبر نشاط مواءمةٍ فيما يتعلّق باتفاقيات تحديد الحدود البحرية، فضلًا عن بدء طاولة نقاش بين الدول الساحلية.