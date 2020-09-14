ليبيا – زعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الإثنين أنّ هدف أنقرة في ليبيا هو تحقيق وقف إطلاق نار دائم، والانتقال إلى عملية سياسية في دولة تمزّقها الحرب منذ عشر سنوات، رغم قيام بلاده بإرسال أكثر من 10 الاف مرتزق إلى ليبيا عبر مطاراتها من ضمنهم متطرفون ومقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

أوغلو قال في لقاء خاصّ على قناة “أن تي في” وفقًا لوكالة “سبوتنك” الروسية: “هدفنا في ليبيا تحقيق وقف إطلاق نار دائم والانتقال إلى عملية سياسية”، مدعيًا أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار في ليبيا .

وأشار إلى أنّ هناك جهود تبذل للتخلّص من “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في ليبيا وخارجها دون إيضاح تفاصيل أخرى.