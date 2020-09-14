ليبيا – قال الخبير القانوني عبد السلام الشريف إنّ الإشكالية في قبول استقالة الحكومة الليبية من قبل البرلمان تتمثّلُ في عدّة نقاط قانونية ودستورية، فالبرلمان لكي يقبل استقالة الحكومة يحتاج لعقد جلسة لتدارس الاستقالة والبتِّ فيها.

الشريف أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ البرلمان لم يستطع عقد أيِّ جلسة منذ حوالي السنة، حيث يتطلّبُ البتُّ بالاستقالة اكتمال النصاب القانوني كما يحتاج لأكثر من جلسة.

يشار إلى أنّ الحكومة الليبية قدّمت استقالتها إلى رئيس مجلس النواب أمس الأحد وسيُبتُّ في موضوع الاستقالة خلال جلسة قادمة للبرلمان.